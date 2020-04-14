الامارات | بن سليم يطلق خطة رقمية لأندية السيارات والسياحة في 5 دول

شكرا لقرائتكم خبر عن بن سليم يطلق خطة رقمية لأندية السيارات والسياحة في 5 دول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق محمد بن سليم بصفته رئيس المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة والتنقل، مخططاً مدعوماً من الاتحاد الدولي للسيارات لمساندة أندية السيارات والسياحة والتنقل في خمس دول هي: عمان، ليبيا، فلسطين، السودان، مصر، لتقديم خدمات التنقل للمستهلكين الرقميين، ويشمل المخطط بناء ما يسمى بموقع العلامة البيضاء White label لهذه الأندية للوصول إلى الملايين من مستخدمي خدمات التنقل.

وقال رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية نائب رئيس الاتحاد الدولي (فيا)، محمد بن سليم، في بيان صحافي: «شهدنا في دولة الإمارات نمواً كبيراً في عدد العملاء الذين يبحثون عن الخدمات عبر الإنترنت في السنوات الماضية، ويسرنا أن نتمكن من مشاركة معرفتنا وخبراتنا مع زملائنا في أندية الاتحاد الدولي للسيارات».

وأضاف: «سيُدار المخطط المذكور من قبل منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية على مدى الأسابيع الثمانية المقبلة، وسيتم إطلاقه في شهر يونيو المقبل، آملين في مرحلة ما بعد انتهاء فيروس كوفيد-19، والتي ينبغي خلالها أن تشهد بيئة السوق طلباً متزايداً على خدمات السفر».