الامارات | رابطة المحترفين تطلق «تحدي النجوم» لكرة القدم الافتراضية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين عن إطلاق بطولة «تحدي النجوم» لكرة القدم الافتراضية، بمشاركة 42 لاعباً ومشجعاً، يمثلون أندية دوري الخليج العربي الـ14، وتقام من 17 حتى 19 الجاري. ويتنافس المشاركون في سلسلة مواجهات على لعبة «فيفا 20» تجري بنظام Best of three، حيث يتواجه كل خصمين في ثلاث مباريات، ويتأهل الفائز بمباراتين من أصل ثلاث. وسيتم بث المباريات مباشرة عبر منصة Twitch، من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة مساء، أيام الجمعة السبت والأحد على الحسابين twitch.tv/‏‏Arabiangulfleague وtwitch.tv/‏‏empireplay. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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