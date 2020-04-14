الامارات | «مبادرة» من لاعبي الهلال السعودي لخفض رواتبهم إلى النصف

شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادرة» من لاعبي الهلال السعودي لخفض رواتبهم إلى النصف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السعودي أن لاعبيه وأعضاء الجهازين الفني والإداري قاموا بـ«مبادرة» خفض رواتبهم الى النصف في الفترة الراهنة، في ظل توقف مباريات كرة القدم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأورد الهلال عبر حسابه على «تويتر»: «قدّم أعضاء الفريق الأول لكرة القدم مبادرة بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50% أثناء فترة تعليق المنافسات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا».

وأوضح «تأتي هذه المبادرة سعياً من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري لتمكين النادي من تلافي أي آثار اقتصادية متوقعة بسبب جائحة كورونا»، معرباً عن تثمين مجلس الإدارة لـ«مبادرة أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم، التي تعكس مدى استشعارهم للمسؤولية، وتكاتفهم مع ناديهم في مختلف الظروف».