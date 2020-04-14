شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن: أطباء مصر يلعبون دور البطولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه الشكر للقوافل الطبية التي تقوم بمجهود رائع ويتصدرون الصفوف الأمامية في رحلة التصدي لوباء كورونا المستجد.

وقال مروان محسن في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي: «الظروف الحالية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على سلامتنا في مواجهة هذا الفيروس.. نشر الوعي الصحي مطلوب جدا من أجل تخطي هذه المرحلة»، مؤكدا أن المسؤلية تبقى جماعية في المجتمع باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح أن «وزارة الصحة وجميع أطباء مصر يلعبون دور البطولة في التعامل مع هذه الأزمة التي تحتاج إلى الحرص الشديد من الجميع لضمان سلامتنا.. الحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بتوجيهات الدولة أهم من أي شيء».