مدرب النادي الأكثر تضرراً في إيطاليا يوجه رسالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

طالب المدير الفني لفريق سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم كلاوديو رانييري، بتوخي الحذر إزاء المخاطر الجسدية التي قد يواجهها اللاعبون عند استئناف منافسات الموسم، المتوقفة منذ أوائل مارس (آذار) بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وكان سامبدوريا الأكثر تضرراً من الإصابات بعدوى فيروس كورونا بين جميع أندية الدوري الإيطالي، وقال رانييري (68 عاماً) في تصريحات لمحطة راديو 1 الإذاعية اليوم الإثنين، إنه رغم أنه من العدل حسم اللقب وكذلك النزول على أرضية الملعب، لكنه يعتبر أن هذا الموسم كان به خلل.

وشهد الشهر الماضي الإعلان عن انتقال العدوى بفيروس كورونا إلى اللاعبين مانولو غابياديني وعمر كولي وألبين إيكدال وأنطونينو لا غومينا ومورتن تورسبي وفابيو ديباولي وبارتوش بيريشنيسكي إلى جانب اثنين من العاملين في النادي.

وقال رانييري إن جميع المصابين في النادي تقريباً قد تعافوا، وأضاف: "إنه مرض لا أحد يعرف عواقبه، لدي لاعب جاءت نتائج فحصه في البداية إيجابية ثم جاءت سلبية، وواصل ممارسة تدريبات خفيفة في منزله ثم جاءت نتائج فحصه إيجابية مجدداً، علينا توخي الحذر حقاً".