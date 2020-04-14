بيرناردو سيلفا:رونالدو اقترح علينا حملة التبرع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

كشف ​بيرناردو سيلفا​ لاعب ​مانشستر سيتي​ عن الدور الكبير الذي لعبه ​كريستيانو رونالدو​ في اقناع لاعبي ​المنتخب البرتغالي​ التبرع بجزء من مكافاتهم المالية.

Advertisements

وتحدث سيلفا عن رونالدو قائلا:"هو (رونالدو) الذي اقترح في اليومين الماضيين التبرع بجزء من مكافات التأهل لبطولة امم اوروبا".

واضاف:" هو شخص ناشط يتابع ارسال الرسائل".

هذا وكان لاعبو المنتخب البرتغالي قد تبرعوا بنصف جوائزهم المالية التي حصلوا عليها بعد التأهل للبطولة القارية وذلك لدعم بطولة الهواة في البرتغال والتي تأثرت بشكل كبير بسبب ​فيروس كورونا​ المنتشر عالميا.