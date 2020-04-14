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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرناردو سيلفا:رونالدو اقترح علينا حملة التبرع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
كشف بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي عن الدور الكبير الذي لعبه كريستيانو رونالدو في اقناع لاعبي المنتخب البرتغالي التبرع بجزء من مكافاتهم المالية.
وتحدث سيلفا عن رونالدو قائلا:"هو (رونالدو) الذي اقترح في اليومين الماضيين التبرع بجزء من مكافات التأهل لبطولة امم اوروبا".
واضاف:" هو شخص ناشط يتابع ارسال الرسائل".
هذا وكان لاعبو المنتخب البرتغالي قد تبرعوا بنصف جوائزهم المالية التي حصلوا عليها بعد التأهل للبطولة القارية وذلك لدعم بطولة الهواة في البرتغال والتي تأثرت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا المنتشر عالميا.
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