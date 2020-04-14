شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شمايكل: فريد افضل لاعبي مانشستر يونايتد في الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 اعتبر حارس مرمى ​مانشستر يونايتد​ السابق ​بيتر شمايكل​ ان متوسط ميدان الشياطين الحمر فريد كان افضل لاعب في الفريق خلال النسخة الحالية من ​الدوري الانكليزي الممتاز​. كلام شمايكل جاء خلال الاجابة على اسئلة المتابعين على تويتر حيث قال:" فريد، لاعب مانشستر يونايتد".

هذا ورد اللاعب البرازيلي على جواب الحار الدينماركي السابق قائلا:" هذا شرف بالنسبة لي، أفضل حارس مرمى في تاريخ مانشستر يونايتد". يذكر ان فريد البالغ من العمر 27 عام قد تمكن من المشاركة في 39 مباراة مسجلا هدفين ومقدما 4 تمريرات حاسمة لزملاءه في الفريق

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