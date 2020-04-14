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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يقاضي نائب الرئيس السابق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
أعلن نادي برشلونة الاسباني أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد نائب الرئيس السابق إميلي روسو.
ونشر النادي بيانا رسميا اعلن في مقاضات روسو بعد ان ادلى بتصريحات ضد شخصية في النادي.
وكان روسو قد ادلى في وقت سابق تصريحات لراديو راك 1 هاجم فيها احد المسؤولين في النادي متهما اياه بالسرق. الامر الذي استدعى ردا من النادي الكتالوني لنفي جميع الاتهامات.
وقال النادي الكاتالوني في البيان:" لا يمكن أن يتحمل نادي برشلونة الادعاءات التي تضر بشكل خطير بصورة المؤسسة".
واضاف البيان:" ستؤخذ الدعوة الجنائية دفاعا عن شرف النادي وموظفيه". واتم برشلونة بيانه:" ينفي مجلس الإدارة بشكل قاطع أي عمل يمكن وصفه بأنه فساد ووافق على رفع الدعوى الجنائية المقابلة وفقا لذلك".
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