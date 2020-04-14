برشلونة يقاضي نائب الرئيس السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

أعلن نادي ​برشلونة​ الاسباني أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد نائب الرئيس السابق ​إميلي روسو​.



ونشر النادي بيانا رسميا اعلن في مقاضات روسو بعد ان ادلى بتصريحات ضد شخصية في النادي.

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وكان روسو قد ادلى في وقت سابق تصريحات لراديو راك 1 هاجم فيها احد المسؤولين في النادي متهما اياه بالسرق. الامر الذي استدعى ردا من النادي الكتالوني لنفي جميع الاتهامات.

وقال النادي الكاتالوني في البيان:" لا يمكن أن يتحمل نادي برشلونة الادعاءات التي تضر بشكل خطير بصورة المؤسسة".

واضاف البيان:" ستؤخذ الدعوة الجنائية دفاعا عن شرف النادي وموظفيه". واتم برشلونة بيانه:" ينفي مجلس الإدارة بشكل قاطع أي عمل يمكن وصفه بأنه فساد ووافق على رفع الدعوى الجنائية المقابلة وفقا لذلك".