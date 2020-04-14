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برشلونة يقاضي نائب الرئيس السابق

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يقاضي نائب الرئيس السابق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

أعلن نادي ​برشلونة​ الاسباني أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد نائب الرئيس السابق ​إميلي روسو​.

ونشر النادي بيانا رسميا اعلن في مقاضات روسو بعد ان ادلى بتصريحات ضد شخصية في النادي.

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وكان روسو قد ادلى في وقت سابق تصريحات لراديو راك 1 هاجم فيها احد المسؤولين في النادي متهما اياه بالسرق. الامر الذي استدعى ردا من النادي الكتالوني لنفي جميع الاتهامات.

وقال النادي الكاتالوني في البيان:" لا يمكن أن يتحمل نادي برشلونة الادعاءات التي تضر بشكل خطير بصورة المؤسسة".

واضاف البيان:" ستؤخذ الدعوة الجنائية دفاعا عن شرف النادي وموظفيه". واتم برشلونة بيانه:" ينفي مجلس الإدارة بشكل قاطع أي عمل يمكن وصفه بأنه فساد ووافق على رفع الدعوى الجنائية المقابلة وفقا لذلك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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