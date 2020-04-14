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ديمبلي باق في برشلونة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديمبلي باق في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

تحدثت تقارير صحفية اسبانية عن عدم رحيل لاعب ​برشلونة​ ​عثمان ديمبلي​ الصيف القادم.

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وبحسب صحيفة ماركا الاسبانية فانه وبسبب الازمة المالية التي اوجدها ​فيروس ​ بالاضافة الى حالة ديمبلي البدنية ستجعل اللاعب بعيدا عن اهتمام الاندية الاوروبية الاخرى.

واشارت الصحيفة الى ان وكيل اللاعب قد اجتمع مع ادارة النادي الكتالوني التي اكدت ان مستقبل اللاعب الفرنسي مرتبط بلايقته البدنية ولكن سرعان ما تعرض ديمبلي البالغ من العمر 22 سنة لاصابة جديدة ابعدته عن الملاعب.

وافادت الصحيفة الى ان معدل اصابات ديمبلي العالي يجعله خارج حسابات معظم الاندية التي لا تنوي المخاطرة في سوق الانتقالات القادم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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