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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديمبلي باق في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
تحدثت تقارير صحفية اسبانية عن عدم رحيل لاعب برشلونة عثمان ديمبلي الصيف القادم.
وبحسب صحيفة ماركا الاسبانية فانه وبسبب الازمة المالية التي اوجدها فيروس كورونا بالاضافة الى حالة ديمبلي البدنية ستجعل اللاعب بعيدا عن اهتمام الاندية الاوروبية الاخرى.
واشارت الصحيفة الى ان وكيل اللاعب قد اجتمع مع ادارة النادي الكتالوني التي اكدت ان مستقبل اللاعب الفرنسي مرتبط بلايقته البدنية ولكن سرعان ما تعرض ديمبلي البالغ من العمر 22 سنة لاصابة جديدة ابعدته عن الملاعب.
وافادت الصحيفة الى ان معدل اصابات ديمبلي العالي يجعله خارج حسابات معظم الاندية التي لا تنوي المخاطرة في سوق الانتقالات القادم.
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