رونالدو ورفاقه يدعمون كرة القدم للهواة في البرتغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

أعلن الاتحاد البرتغالي، اليوم الإثنين، عن تنازل النجم كريستيانو رونالدو وزملائه في المنتخب الوطني، وأعضاء الجهاز الفني، عن نصف قيمة المكافآت التي حصلوا عليها لبلوغهم نهائيات كأس أوروبا 2020، من أجل مساعدة كرة القدم للهواة في بلادهم التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد.

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ألغيت مسابقات كرة القدم للهواة بسبب فيروس كوفيد 19، ما أدى الى تداعيات مالية قاسية على أنديتها.

وقال الاتحاد في بيان: "هذا التبرع من شأنه أن يعزز صندوق الدعم الذي أنشأه لمساعدة الاتحادات الإقليمية وأندية الهواة بمبلغ قدره 4.7 مليون يورو".

وسبق أن أعلن الاتحاد البرتغالي إنهاء الموسم الحالي لمسابقات الهواة من دون تحديد أي فائز، في الوقت الذي لم يعلن فيه عن أي موعد بشأن استئناف الدوريات المحترفة.