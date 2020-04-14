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ريال مدريد مهتم بمهاجم ارسنال

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مهتم بمهاجم ارسنال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

تحدثت تقارير صحفية عن تطلع نادي ​ريال مدريد​ في تعزيز خط هجومه من نادي ​ارسنال​ الانكليزي الصيف القادم.

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وبحسب مجلة فرانس فوتبول فان النادي الملكي قد اجرى استفسارا اوليا حول وضعبة المهاجم الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ البالغ من العمر 30 عام.

واشار التقرير الى ان ادارة الغانيرز ستكون امام خيارين اما ان تسمح لاوباميانغ بالرحيل هذا الصيف لتحقيق فائدة مادية من انتقاله او عليها ان تقدم عرضا كبيرا ومغريا لاقناع الغابوني في البقاء داخل ملعب الامارات لفترة اطول.

هذا ومن المتوقع ان تشتعل المنافسة على خدمات مهاجم دورتموند السابق في الصيف في ظل رغبة عدد كبير من الاندية في الحصول على خدماته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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