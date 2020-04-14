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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد مهتم بمهاجم ارسنال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
تحدثت تقارير صحفية عن تطلع نادي ريال مدريد في تعزيز خط هجومه من نادي ارسنال الانكليزي الصيف القادم.
وبحسب مجلة فرانس فوتبول فان النادي الملكي قد اجرى استفسارا اوليا حول وضعبة المهاجم الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ البالغ من العمر 30 عام.
واشار التقرير الى ان ادارة الغانيرز ستكون امام خيارين اما ان تسمح لاوباميانغ بالرحيل هذا الصيف لتحقيق فائدة مادية من انتقاله او عليها ان تقدم عرضا كبيرا ومغريا لاقناع الغابوني في البقاء داخل ملعب الامارات لفترة اطول.
هذا ومن المتوقع ان تشتعل المنافسة على خدمات مهاجم دورتموند السابق في الصيف في ظل رغبة عدد كبير من الاندية في الحصول على خدماته.
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