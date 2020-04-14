لوشيسكو يتمسك بضم فالكاو للهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الرياض
كشفت تقارير صحفية أمس عن إصرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الروماني رازافان لوسيشكو، على ضم المهاجم الكولومبي المحترف في صفوف فريق جالطة سراي التركي، راداميل فالكاو إلى الفريق.
وذكر موقع «ديجي سبورت» الروماني أن لوشيسكو أبلغ إدارة الهلال برغبته في ضم المهاجم.
وأضاف الموقع أن إدارة الهلال عرضت على لوشيسكو عددا من المهاجمين، لكن المدرب حدد فالكاو، خاصة وأن جالطة سراي سيضطر للاستغناء عن اللاعب في ظل راتبه العالي، رغم تصريح فالكاو بشعوره بالسعادة مع الفريق التركي.
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