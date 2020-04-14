مفاوضة اللاعبين والمدربين حول تخفيض رواتبهم 50%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة
أكد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال اجتماعه الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي أمس، أن تحديد عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، وبما يتوافق مـع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتم الاتفاق بالإجـمـاع بين أعضاء المجلـس، على الـبدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 50%، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال، أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم.
وناقش الاجتماع الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا، وما استدعى من إجراءات احترازية، إلى جانـب قـرار تعلـيق جميع الأنشطة الرياضية في المملكة اعتبارا من منتصف مارس الماضي حتى إشعار آخر، بما في ذلك جميع مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم والرابطة، الأمر الذي ترتب عليه خسائر مالـيــة تكبـدتها الأندية مما أثر على ميزانياتها.
وقــدم رئيس الرابطة المكلف عــبدالعزيـز الحـميدي شكره لإدارات الأندية، التي ساهمت وبشكل مباشر في دعـم جــهــود حـكــومة المملكة في مواجهة كورونا عبر عـدد مـن الـمـبادرات.
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