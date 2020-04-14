كورونا تنقذ الأندية من عقود اللاعبين الباهظة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

باتت أجور اللاعبين المحترفين في الأندية السعودية قابلة للانخفاض عن معدلاتها السابقة كغيرهم من لاعبي الدوريات العظمى، بسبب التأثيرات التي ألقت بها جائحة فيروس كورونا.

وقد لا يقتصر التأثير على الأجور خلال الفترة الحالية التي تشهد توقف الحركة الرياضية على مستوى العالم، بل ربما يمتد لأكثر من موسمين، وهو أمر يرجح حدوثه بعد التصريحات التي أطلقها وزير المالية محمد الجدعان لخفض الإنفاق على القطاع الرياضي لإجراءات مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وبلغت أجور اللاعبين المحترفين في السعودية، أعلى ذروتها في 2015، حيث أشارت تقارير اقتصادية أن الدخل السنوي للاعبي النصر والهلال (السابقين) محمد السهلاوي وناصر الشمراني، يعادل رواتب نحو 19 وزيرا في الحكومة، حيث يتقاضى اللاعبان اللذان يعتبران أغلى اللاعبين السعوديين نحو مليون ريال شهريا، فيما تبدأ رواتب الوزراء في السعودية من 50 ألف ريال كراتب أساسي، خاصة لحديثي التعيين.

ووفقا لما نقلته شبكة ترانسفير ماركت البريطانية، فإن انتقال اللاعب نايف هزازي كلف خزينة كلف نادي النصر 28 مليون ريال.

وأعلنت الشبكة آنذاك أن قيمة شراء الهلال عقد اللاعب عبدالله الزوري بلغت نحو مليون يورو، بينما بلغت قيمة العقد الذي وقعه أحمد عطيف مع الشباب 800 ألف يورو أي نحو 3 ملايين ونصف المليون ريال.

دعم حكومي كبير

ونتيجة للدعم الحكومي الكبير فقد منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2018، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الوصافة في قائمة أغلى دوريات قارة آسيا من حيث قيمته السوقية بعد الدوري الصيني، بقيمة بلغت 354 مليونا و49 ألف يورو (400 مليون دولار)، كما نال المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا .

وفي الموسم الحالي، وبحسب ما كشفه الاتحاد السعودي، فإن إجمالي الإنفاق وصل إلى مليار و702 مليون ريال سعودي، في اللعقود التي أبرمت خلال فترتي الصيف والشتاء.

وتوزعت هذه القيمة على اللاعبين المحليين والأجانب والمواليد.

أطوار عقود الاحتراف

مرت عقود اللاعبين السعوديين ورواتبهم منذ إقرار نظام الاحتراف بعدد من المراحل، حيث تراوحت قائمة أسعار أغلى 10 لاعبين سعوديين تقاضيا للرواتب قبل 27 عاما بين 20 إلى 30 ألف ريال.

وتصدر القائمة لاعب النصر ماجد عبدالله براتب شهري قدره 30 ألف ريال، وحارس الهلال محمد الدعيع، ولاعب الاتحاد حمزة إدريس.

فيما حصل لاعبا الهلال يوسف الثنيان وسامي الجابر، ولاعب النصر محيسن الجمعان على راتب قدره 20 ألف ريال، وهو نفس راتب لاعب الوحدة عبيد الدوسري ولاعبا الشباب فهد المهلل وفؤاد أنور، ولاعب الاتحاد أحمد جميل.

سقف للرواتب

في موسم 2014 تم اعتماد سقف رواتب اللاعبين المحترفين السعوديين بواقع 200 ألف ريال كحد أعلى للاعبي الدرجة الممتازة (2.4 مليون ريال في العام، 150 ألف ريال ثابتة، 50 ألف ريال متحركة بناء على مشاركة اللاعب في المباريات)، و 30 ألف ريال كحد أعلى للاعبين المحترفين في الدرجة الأولى ((20 ألف ريال ثابتة و10 آلاف ريال متحركة بناء على مشاركة اللاعب في المباريات).

قانون جديد

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في عام 2015، تم سن قانون يمنع منح اللاعبين رواتب تتجاوز 2.6 مليون سنويا، بحيث لن تقبل أي شكوى تتجاوز هذا المبلغ لدى لجان الاحتراف واللجان المالية.

وأعلن رئيس رعاية الشباب (آنذاك) الأمير عبدالله بن مساعد عن سن أنظمة جديدة تقلل من ديون الأندية السعودية من بينها حرمانها من تسجيل لاعبين أجانب ومحليين في حال تجاوز ديونها 50 مليون ريال، وتعيين محاسب قانوني من قبل رعاية الشباب يضبط ميزانيات الأندية التي تنتهي كل عام في شهر يونيو.

رسوم على العقود

ومن بين الخطوات أيضا للحد من ارتفاع عقود اللاعبين، أقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض رسوم بمقدار 50%، فيما يتعلق بعقود اللاعبين المحترفين السعوديين السارية، من إجمالي دخل اللاعب السنوي للفترة المتبقية من عقده يتم تحصيلها من قبل النادي لتطوير كرة القدم في النادي نفسه.

تعديل لائحة الاحتراف في عام 2018 ، عدل الاتحاد السعودي لكرة القدم بعض مواد لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الخاصة بعقود اللاعبين المحترفين السعوديين ومقدمات العقود والأجور الشهرية.

حيث قسمهم حسب الأجر الشهري ومقدماته، إلى ثلاث شرائح .A.B.C

A

تختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية عن 150 ألف ريال، ومقدمات عقود لا تتجاوز مليونا ومائتي ألف ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات، وقد حدد عدد اللاعبين في هذه الفئة بستة لاعبين لكل فريق.

B

وتختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية على 100 ألف ريال، ومقدمات عقود لا تتجاوز مليون ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات، وقد حدد عدد اللاعبين في هذه الفئة بعشرة لاعبين لكل فريق.

C

وتختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية عن 75 ألف ريال، ومقدمات عقود لا تتجاوز 750 ألف ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 أعوام.

أغلى 10 لاعبين سعوديين تقاضيا للرواتب قبل 27 عاما

مهاجم النصر ماجد عبدالله براتب شهري 30 ألف ريال

حارس الهلال محمد الدعيع 30 ألف ريال

مهاجم الاتحاد حمزة إدريس 30 ألف ريال

لاعب وسط الهلال يوسف الثنيان 20 ألف ريال

لاعب الهلال سامي الجابر 20 ألف ريال

لاعب النصر محيسن الجمعان 20 ألف ريال

لاعب الوحدة عبيد الدوسري 20 ألف ريال

لاعبا الشباب فهد المهلل وفؤاد أنور 20 ألف ريال

لاعب الاتحاد أحمد جميل 20 ألف

محطات ومتغيرات في العقود والدوري

2014

تم اعتماد سقف رواتب اللاعبين المحترفين السعوديين بواقع 200 ألف ريال كحد أعلى للاعبي الدرجة الممتازة، و30 ألف ريال كحد أعلى للاعبين المحترفين في الدرجة الأولى

2015

تم سن قانون يمنع منح اللاعبين رواتب تتجاوز 2.6 مليون سنويا، بحيث لن تقبل أي شكوى تتجاوز هذا المبلغ لدى لجان الاحتراف واللجان المالية في الاتحاد السعودي

2015

(قبل تحديد سقف الرواتب) بلغ الدخل السنوي للاعبي النصر والهلال (السابقين) محمد السهلاوي وناصر الشمراني، ما يعادل رواتب نحو 19 وزيرا في الحكومة السعودية

- السهلاوي والشمراني أغلى اللاعبين السعوديين بنحو مليون ريال شهريا، فيما تبدأ رواتب الوزراء في السعودية من 50 ألف ريال كراتب أساسي

- تلا السهلاوي والشمراني، نايف هزازي عندما كلف انتقاله للنصر 28 مليون ريال

2018

حل الدوري السعودي ثانيا في قائمة أغلى دوريات آسيا من حيث القيمة السوقية بعد الدوري الصيني، بقيمة 354 مليونا و49 ألف يورو (400 مليون دولار)

2018

جاء الدوري السعودي بالمرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث القيمة السوقية

2019 - 2020