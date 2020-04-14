شكرا لقرائتكم بسام: توقفت المفاوضاوت مع يبراميدز بسبب كورونا وأوبو جبل مثالا رائعا للإصرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، عقدى ينتهى مع طلائع الجيش الموسم المقبل ولن أرحل عنه إلا بأمره حتى لو انتهى العقد.

وأضاف بسام لبرنامج ملعب On time sport ، في حديثه للاعلامى سيف زاهر،عقدي سينتهى بنهاية الموسم المقبل والجيش خيره عليا وكانت هناك مفاوضات مع بيراميدز وتوقفت قبل أزمة كورونا .

وواصل حارس الجيش، الموضوع صعب جدا لكثرة الحراس في أي نادى ولكن أبو جبل أكبر دليل على التمسك بالفرصة لاثبات أنه الاجدر ، وتملتئ الأندية الكبيرة الاهلى والزمالك وبيراميدز بمعارك كبيرة بين الحراس ولكن أبو جبل ضرب مثال رائع في الاصرار