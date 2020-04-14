شكرا لقرائتكم مصطفى كمال: الأهلي فاوض ايهاب جلال سابقا واكرامي بعقلية قيادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى كمال، مدرب حراس مرمي مصر المقاصة، أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفنى الحالي للمقاصة لتولى القيادة الفنية للفريق الأحمر فى فترة سابقة رفض كشفها.

وأوضح مصطفى كمال خلال برنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت 2، أن إيهاب جلال قدم أعتذارا إلى المسئولين فى الاتحاد المصرى لكرة القدم بعدم تولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى بسبب الجهاز المعاون، وأنه مؤمن بفريق عمله، رغم حديثنا معه بضرورة الموافقة على قيادة المنتخب بدوننا إلا أنه رفض.

وأشار مصطفى كمال إلى أنه من حق شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى الانتقال إلى فريق آخر للبحث عن فرصة للمشاركة والعودة مرة أخرى للتألق.

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وتلقى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، اتصالاً هاتفياً من أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني، أكد له خلالها أنه سيكون ضمن حساباته الفنية، بمجرد الانتقال لناد والحصول على فرصة اللعب داخله، مؤكداً له أن عدم مشاركته في الأهلي خلال الفترة الماضية يعد السبب الرئيسي وراء استبعاده.

وأكد أيمن طاهر لإكرامي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري يثق في قدراته الفنية والبدنية، وأنه سيكون خير داعم للفراعنة بعد حصوله على فرصة اللعب في أي نادي سواء داخل مصر أو خارجها.

وتلقى شريف اكرامي عدداً من العروض المحلية والخارجية منذ إعلانه الرحيل عن الأهلي وفشل جلسة تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ويدخل بيراميدز في مفاوضات مكثفة مع شريف اكرامي للحصول على توقيعه ليلحق بزميله أحمد فتحي الذي أنضم لبيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل، كما تقدم كلا من الإسماعيلي وسموحة والجونة بعروض من أجل الحصول على توقيع شريف إكرامي.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامج بدني من منازلهم، بعد إرسال السويسري رينيه فايلر برنامجا تدريبيا للاعبي الفريق عبر الواتس آب، يقومون بتأديته خلال فترة الأجازة للحفاظ علي لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدني من الاستعداد البدني قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبي الأهلي بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على تدريبات الجرى.