شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: تعرضت لأزمات مالية في حياتي ولم أفرض شروطى على الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، إنه تعرض لأزمات مالية كبيرة بعد نهاية مسيرته الكروية مع النادي الأهلي.

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وأكد ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "لم أشترط على النادي الأهلي منذ أن كنت لاعبا ولم اشترط عليه حاليًا أو أطلب منه العمل في يوم من الأيام وخلال مروري بأزمات مالية".

وتابع: "أعرف بعض اللاعبين القدامى ومن الجيل الحديث أيضًا يظهرون في النادي من أجل العمل فقط، ولا يقتربون من النادي بعد نهاية عملهم"