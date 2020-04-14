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أمير عزمي يكشف سبب ضياع الدوري الأخير من الزمالك

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جدة - عمرو شويل قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك سابقا، إن نادي ميت عقبة كان يعاني من إجهاد كبير في الموسم الماضي بسبب المشاركة في بطولات كثيرة.

وأكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية : "الدوري ضاع بسبب الإجهاد الذي عانى منه لاعبي الزمالك بسبب المشاركة في عدد كبير من البطولات ونجحنا في التتويج ببطولتين"

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وتابع: "في المباريات الأخيرة بالدوري كنا نعاني من إصابات كثيرة للغاية لذلك تاثرت نتائج الفريق وحصد الأهلي اللقب"

وأوضح: "في بعض المباريات الأخيرة بالدوري كان الزمالك يستعين البدلاء والصف الثاني من أجل اللعب بسبب إصابة جميع اللاعبين الأساسيين"

 

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