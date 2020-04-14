شكرا لقرائتكم مصطفى كمال: إيهاب جلال اعتذر عن قيادة المنتخب بسبب تراجع الجبلاية عن انضمامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى كمال مدرب حراس المرمى بالفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تراجعت عن موافقتها على انضمامي وحمد إبراهيم للجهاز المعاون بالمنتخب الوطني الأول وقت التفاوض مع إيهاب جلال قبل أشهر.

أضاف مصطفى كمال خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة": أنا وحمد ابراهيم قلنا لإيهاب جلال امسك المنتخب واحنا مش مشكلة بعد تأكدنا من تراجع اتحاد الكرة عن موافقته بعد ساعات من قبول المهمة".

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تابع مصطفى كمال ان تراجع اتحاد الكرة تراجع عن موافقته على انضمامي للجهاز وحمد ابراهيم دفع ايهاب جلال للاعتذار عن المهمة نهائياً لأنه مؤمن بفريق عمله وأنهى الأمر بكل احترام بين الجميع.

وقال مصطفى كمال: "الموافقة داخل اللجنة الخماسية على ايهاب جلال كانت بالإجماع".