شكرا لقرائتكم سيد مرعى يكشف كواليس تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد قبل انتقاله لبيرميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد مرعى وكيل الزمالك فى صفقة القرن، لأول مرة كواليس تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد حينما كان فى صفوف الأهلي، وقبل انتقاله للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز.

قال مرعى فى تصريحات لبرنامج "جماهير الدرجة الثالثة"عبر شاشة "أون سبورت 2": "القصة بدأت حينما كنت أجلس مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى مكتبه وأطالبه بباقى مستحقاتى، فقال لى سأعطيها لك حينما تتعاقد لى مع عبد الله السعيد، فقلت له بضحك: "أجيبلك عبد الله السعيد وأحمد فتحى"، وقمت بإرسال رسالة لعبد الله السعيد ورد عليا بعد يومين، وعقدنا جلسة فى مدينتى، ولا أحد يعلم أى شيئ عن تلك الجلسة، وعرضت عليه الانضمام للزمالك وبالمقابل المادى الذى سيطلبه، لكن إذا حددت المبلغ ورجعت فى كلامك فلم تحصل ع".ليه مرة أخرى".

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أضاف وكيل اللاعبين: "عبد الله السعيد طلب فى البداية الحصول على 50 مليون جنيه فى عامين، وعرضت الأمر على مرتضى منصور فقال لى سيحصل على 40 مليون فى 3 سنوات، وبعدها تقابل أمير مرتضى مع عبد الله السعيد فى الحادية عشر مساءًا فى مكتب مرتضى وكان متواجد شريف إسلام وأحمد مرتضى وإسماعيل يوسف، ومعهم 40 مليون جنيه كاش فى 7 شنط، قاموا بشرائهم من أمام نادى الترسانة، ورفض أحمد وأمير حمل تلك الشنط حتى لا تكون تهمة لهم".

أردف حديثه: "وإحنا فى الطريق لمكتب مرتضى تلقيت رسالة من عبد الله السعيد بإنه تلقى عرضًا من نادى كريستال بالاس، فقلت له: "لأ أكيد أنت بتهزر وحرام عليك عيالك، ولازم توقع للزمالك وسنضع بند فى العقد إنه فى حالة تلقيك عرض من انجلترا تقوم بسداد 100 مليون جنيه حتى تستفاد وتفيد الزمالك".

تابع سيد مرعى: "عبد الله وافق وعقدنا الجلسة وقام بالتوقيع وحصل على الـ 40 مليون جنيه، وقام بوضع الشنط فى منزله".