شكرا لقرائتكم فينجادا: تجربتى مع المنتخب الأولمبى جيدة والتعادل مع كوت ديفوار نقطة تحول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال البرتغالى فينجادا مدرب الزمالك السابق، إن تجربته مع المنتخب الأولمبى كانت جيدة للغاية مضيفا أن التعادل مع كوت ديفوار نقطة التحول.

وأضاف فينجادا في مداخلته مع سيف زاهر عبر سكايب في برنامج ملعب On time sport،قائلا تجربة المنتخب الأولمبي كانت جيدة جدا وكان لدينا فريق جيدا جدا بقيادة شيكابالا وحسام عاشور كنا نريد الفوز على ساحل العاج ولكنهم كانوا محترفين في أوروبا وخبراتهم اكبر ولم نكن على المستوي المطلوب في ابيدجان ولعبنا مباراة جيدة جدا وللأسف فازوا علينا .

وتابع مدرب الزمالك السابق حزين لاننا لم نتاهل مع الأولمبي هذا الفريق وأتذكر فى أولمبياد اتلاتنا 1996 وفريق البرتغال كان جيد وفعلنا أفضل ما لدينا