شكرا لقرائتكم فينجادا: القبانى لاعب ذكى وحازم إمام يشبهنى كثيراً وأشركت إينو صغيرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد البرتغالى فينجادا مدرب الزمالك السابق، باللاعب وائل القبانى مؤكدا انه لاعب ذكى جدا ويستحق الاحتراف في أوروبا
وأضاف فينجادا في مداخلته مع سيف زاهر عبر سكايب في برنامج ملعب On time sport، قائلا أتذكر وائل القبانى واحد من أذكى اللاعبين ويمكنه الاحتراف في أي نادى أوروبي وكذلك بشير التابعي ومع بداياتى وجدت لاعبين صغار رائعين مثل حازم امام لاعب فاذ وله شخصية جنيتل مان ويشعرنى كأنه أنا وأيضا طارق السعيد وأسامة نبيه وكذلك الرائع طارق السيد وكان عمر شيكابالا 17 عاما وكان لاعبا مميزا وأشركته في سن صغير وأيضا معتز اينو .
وعن تجربته مع نادى الزمالك قال كانت جيدة جدا وتركت الزمالك بطريقة ودية جدا وكان الموسم صعب جدا وفوزنا بكأس السوبر والبطولة العربية وندمت على عدم التأهل لدوري أبطال افريقيا وكنت أعي إلى تحقيق أكثر من بطولة وأتذكر أيمن منصور بقيادة كمال درويش والأهم مشجعين الزمالك في أول تجربة لى خارج البرتغال بعد تجربة السعودية الأمر لك يكن سهلا ولكن جماهير الزمالك رائعة وودودة ويعيشون في قلبي وأتذكرهم بكل خير .
وواصل أتت الى مصر بعدما تركت الزمالك ولدى علاقات طيبة جدا وهى افضل الأماكن التي عشت فيها ولكن أنا مدرب محترف ومن الممكن أن أعمل في أي مكان والاهم الأجواء لتسجيل خبراتى
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