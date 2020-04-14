شكرا لقرائتكم أمير عزمي مجاهد: أنا صاحب توظيف عبدالله جمعة في الباك ليفت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، إن صاحب توظيف عبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر.

وأكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "هناك من نسب ذلك لنفسه ولكن هذا خطا ورغبت في توضيح تلك النقطة فقط"

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وأشار: "لن استمر في الحديث عن عملي وعن ما فعلته كثيرا ولكن كان يجب توضيح تلك النقطة، وكل واحد لازم ياخد حقه"

وتابع: "كان لدي دور كبير مع جروس ولكن لو شعرت في لحظة أنه ليس لدي دور سأعتذر فورا عن منصبي"