شكرا لقرائتكم أمير عزمي مجاهد: أنا صاحب توظيف عبدالله جمعة في الباك ليفت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، إن صاحب توظيف عبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر.
وأكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "هناك من نسب ذلك لنفسه ولكن هذا خطا ورغبت في توضيح تلك النقطة فقط"
وأشار: "لن استمر في الحديث عن عملي وعن ما فعلته كثيرا ولكن كان يجب توضيح تلك النقطة، وكل واحد لازم ياخد حقه"
وتابع: "كان لدي دور كبير مع جروس ولكن لو شعرت في لحظة أنه ليس لدي دور سأعتذر فورا عن منصبي"
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