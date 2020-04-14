شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: الأهلي يملك إدارة وجماهير مش موجودين في أي نادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، عن استياءه من جانب عدد من الشخصيات الرياضية التي تقوم بالهجوم على رموز النادي الأهلي وجماهيره.
وأكد ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "دائما ما أظهر في وسائل الإعلام ولا أقوم بمهاجمة أي رمز من نادي الزمالك أو رئيس نادييه أو جماهيره".
وتابع: "الأهلي عنده كيان وجماهير وادارة مش موجودين في نادي تاني.. واللي بيهاجمه لازم يقف عند حده".
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