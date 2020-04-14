شكرا لقرائتكم عفت نصار: شيكابالا كان بايده يبقى أحرف لاعب في العالم وهو أفضل من صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن عفت نصار نجم الزمالك السابق أن محمود شيكابالا قائد الفريق الأبيض ظلم نفسه وكان بإمكانه أن يصبح أحرف لاعب في العالم مثل محمد صلاح وافضل منه أيضا لأن لديه مهارات فدية تفرق معه كثيرا ، لو كانت ظهرت في الخارج لكان له شأنأ آخر.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "طارق حامد أبو الرجولة وهو واحد من اللاعبين الذين أشعر معهم بأن روحي موجودة في الملعب.

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وجه الشكر إلى مرتضى منصور على المواقف التي قام بها تجاهه، وانه يحاول اعادة هيبة الزمالك، كاشفا هناك أربعة أشخاص يحاولون تدمير الزمالك منهم اثنين في التلفزيون ومثلهم على اليوتيوب، وكأن بينهم اتفاق على تدمير نادي الزمالك.