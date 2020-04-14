شكرا لقرائتكم سيد مرعي: أحمد فتحي وافق على الزمالك في ساعتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد مرعي وكيل اللاعبين ، ان احمد فتحي لاعب الأهلي المنتقل من الموسم المقبل لفريق بيراميدز كان قريب من التوقيع للزمالك منذ موسمين مع زميله السابق في الأهلي عبد الله السعيد فيما اطلق وقتها بصفقة القرن.
وقال سيد مرعي في تصريحات لبرنامج " جمهور التالتة " الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق علي قناة اون تايم سبورت 2 : احمد فتحي كان يفصله عن التوقيع للزمالك ساعتين ، حيث كان تم الاتفاق مع امير مرتضي منصور واحمد مرتضي علي حصوله علي 35 مليون جنيه في الموسمين " كاش " بنفس طلبات عبد الله السعيد الأخرى ولكن اقل 5 مليون عن عبد الله، وكنا ننتظره انا وامر مرتضي ووكيله ممدوح عيد وهو كان يصور اعلان قبل كأس العالم وعقب انتهاء التصوير كان المستشار ترك ال الشيخ وصل القاهرة وعقد معه جلسة في فندق الفورسيزون وتم التجديد للأهلي.
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