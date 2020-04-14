شكرا لقرائتكم ربيع ياسين:أطالب الخطيب بالتمسك بصالح جمعة ويتجاهل كلام فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جوكر ويمكنه اللعب في أكثر من مركز.

وأكد ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "كنت أوظف كهربا في أكثر من مركز في منتخب الشباب فكان يلعب في وسط الملعب والجناج والمهاجم".

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وتابع: "أما بخصوص صالح جمعة فهو لاعب مميز وبوجه رسالتي لمحمود الخطيب أنه يتمسك بصالح جمعة وبقوله متمشهوش".

وأوضح: "صالح لاعب مميز ربما يحتاج لبعض النصائح، وأطالب الخطيب مياخدش بكلام فايلر نهائيًا ويتمسك بصالح ولكن بمبادئ النادي الأهلي"