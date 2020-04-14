شكرا لقرائتكم عفت نصار: وكالة الأهرام حققت طفرة مع الأهلي والزمالك لازم يعد كوادر للانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عفت نصار نجم الزمالك السابق أن قرار تقليص عدد اللاعبين الاجانب بيد المجلس الجديد وليس المجلس الحالي المعين.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: " الزمالك لابد أن يعد كوادر لخوض انتخابات اتحاد الكرة ، وأرفض أن يكون اتحاد الكرة موجه، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وانا كزمالك دوري ازاحة المفاسد بمعنى هناك أشخاص في اتحاد الكرة مثل الحوائط لا تتغير حتىوسولها للسبعين عاما ويتحكمون في الجمعية العمومية

أردف: "وكالة الأهرام حققت طفرة مع الأهلي، بدليل أن قناة النيل للرياضة أصبحت تابعة له ومن يظهرون بها غالبيتهم منتمين للفريق الأحمر، مطالب نادي الزمالك بان يكون له دور في ادارة اتحاد الكرة وفي توجيه من يقرر دخول الانتخابات.