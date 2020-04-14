شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: الأهلي مش هيقف على أحمد فتحي وأنصح عاشور بالإعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، أن النادي الأهلي لن يتوقف على أي لاعب، سواء على أحمد فتحي أو غيره من اللاعبين.
وأكد ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "رحيل أحمد فتحي لن يؤثر على الأهلي وأتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة".
وتابع: "أما عن حسام عاشور فأطالبه بالإعتزال داخل النادي الأهلي فهو حصد العديد من البطولات ولا يحتاج إلى اللعب مرة أخرى"
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