شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: الأهلي مش هيقف على أحمد فتحي وأنصح عاشور بالإعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، أن النادي الأهلي لن يتوقف على أي لاعب، سواء على أحمد فتحي أو غيره من اللاعبين.

وأكد ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "رحيل أحمد فتحي لن يؤثر على الأهلي وأتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة".

وتابع: "أما عن حسام عاشور فأطالبه بالإعتزال داخل النادي الأهلي فهو حصد العديد من البطولات ولا يحتاج إلى اللعب مرة أخرى"