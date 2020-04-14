شكرا لقرائتكم عفت نصار: أطالب بإعداد ملف عن نادي القرن.. ومرتضى فتوة الغلابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح عفت نصار نجم الزمالك السابق أن لائحة اتحاد الكرة تنص على أنه حال إلغاء الدوري يبقى الوضع كما هو عليه ، ولا يتغير شيء بما فيهم الأندية المهددة بالهبوط لأنهم تكبدوا مصاريف نظير المشاركة في الدوري الممتاز.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "أناشد مرتضى منصور وجماهير الزمالك ولاعبي الفريق القدامى بضرورة انشاء ملف عن نادي القرن الإفريقي، ونطالب بحقنا لأنه ما ضاع حق ورائه مطالب ، إما أن نكون نادي القرن أو ننهي الأمر للأبد، وأؤمن بأن الحق سيعود لأصحابه".

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أضاف : "لجنة الحكام نايمة في العسل بسبب المشاكل التي تقع فيها ، مطالبا بانهاء حقبة وكالة الأهرام للإعلان ، مشددا على أن مرتضى منصور هو فتوة الغلابة لأن الزمالك كان نادي الغلابة وبقناته أصبحنا مثل أي شخص وأفضل منه.

وجه رسالة إلى اتحاد الكرة: "سمك لبن تمر هندي"، مؤكدا أن من يستفيد من الإعلام الرياضي هم بطل من ورق، مشددا أن حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق من أحرف اللاعبين في مصر، معتبرا أن انشاء قناة للزمالك بمثابة ضربة معلم لأنها ستحافظ على حقوق النادي.