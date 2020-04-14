شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: هناك حملة من بعض الزملكاوية على رموز الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، أن هناك بعض الحملات من بعض الزملكاوية على رموز النادي الأهلي. وأكد ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "مينفعش أهاجم رموز كيان النادي الأهلي مثل محمود الخطيب وحسن حمدي" وتابع: "هناك رموز كبيرة داخل النادي الأهلي يتم هجومهم، كيف يتم الهجوم على هؤلاء الرموز الكبيرة التي تمثل تاريخًا كبيرًا داخل الكرة المصرية"

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