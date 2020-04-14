شكرا لقرائتكم أيمن يونس: اللاعيبة بقت بتبلطج في وسائل الإعلام وأطالب اتحاد الكرة بردعهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أيمن يونس، نجم نادي الزمالك سابقًا، عن استياءه الشديد بسبب حرب التصريحات بين لاعبي ناديي الأهلي والزمالك في الوقت الراهن.

وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية: "كان زمان في احترام بين اللاعبين وكانت لاعيبة الأهلي بتتخانق مع زمايلهم عندما يعتدي أحد على لاعب من فريق نادي الزمالك، ولكن هذا غير موجود الآن".

Advertisements

وأكد: "الأمر الآن أصبح غريبًا وغير مفهوم على الإطلاق، وأصبح اللاعبون تتباهى بالبلطجة في تصريحاتها عبر وسائل الإعلام".

وأشار: "أتمنى من مسئولي اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة أن تعيد النظر في التصريحات التي يصدرها اللاعبين ضد الحكام وضد منظومة الكرة، ويجب على اتحاد الكرة أن يعيد حساباته"