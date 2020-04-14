شكرا لقرائتكم سيف زاهر: إكرامى وعواد في بيراميدز والمهدى سليمان هيروح الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر الإعلامى سيف زاهر، مفاجأة كبرى بشأن الانتقالات التي قد تحدث بين الأهلى وبيراميدز والزمالك في مركز حراسة المرمى.

وقال الإعلامى سيف زاهر في برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: أن شريف إكرامى حارس الأهلى الحالي ومحمد عواد حارس الزمالك هينتقلوا إلى نادى بيراميدز الذى سيحتفظ ببقاء أحمد الشناوى معهما ليكونوا ثلاثى حراسة مرمى بيراميدز في الموسم المقبل.

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وأكد سيف زاهر، أن الحارس المهدى سليمان سينتقل إلى النادى الأهلى لتعويض رحيل شريف إكرامى لينافس كل من محمد الشناوى وعلى لطفى والشاب مصطفى شوبير.

وكان شريف إكرامي رفض عرضا خليجيا لسببين الأول مدة التعاقد حيث جاء العرض المقدم للحارس لمدة موسم واحد، بينما يرغب الحارس في الانضمام لأحد الأندية لمدة لا تقل عن الموسمين، كما ارتبط الحارس الدولي بكلمة مع نادي بيراميدز بعد توقيعه له بشكل مبدئي.

حصد شريف اكرامي العديد من البطولات مع الأهلي قبل قراره وصل عددها لـ18 بطولة، والذي يعد أبرزها، الدوري المصري الممتاز (7 مرات)، كأس مصر (مرة واحدة) 2017، وكأس السوبر المصري (5 مرات)، دوري أبطال أفريقيا (مرتان)، كأس الاتحاد الأفريقي (مرة واحدة): 2014، وكأس السوبر الأفريقي (مرتان).