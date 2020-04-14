شكرا لقرائتكم أيمن يونس: الهجوم المتبادل بين لاعبي الأهلي والزمالك بحثا عن الشهرة والنجومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك سابقًا، أن الهجوم المتبادل على وسائل الإعلام بين لاعبي الأهلي والزمالك بحثًا عن الشهرة والنجومية.

وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية: "متسغرب تمامًا بسبب الهجوم المتبادل، فزمان العلاقة كانت طيبة بين اللاعبين وخاصة بين الأهلي والزمالك، ربما يكون هناك بعض التوتر داخل الملعب ولكن خارج الملعب كانوا أصدقاء وعلاقاتهم تقوم على الإحترام".

وتابع: "لاعبو الأهلي والزمالك تشعر أنهم باتوا أعداء داخل وخارج الملعب، وكل ذلك بسبب بعض الرموز التي تهاجم الناديين عبر وسائل الإعلام وهو ما يصنع الفتنة بين اللاعبين الحاليين"