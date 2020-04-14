شكرا لقرائتكم عفت نصار: أطالب كارتيرون بتطوير أداء اللاعبين والدفع بساسي في مركز "10" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عفت نصار نجم الزمالك السابق أن حسن شحاتة مثل أعلى له ويقدر محمود الجوهري ومحمود سعد ، مشيرا إلى أن أفضل هدف في مسيرته الكروية كان هدفي في مرمى الاتحاد السكندري بالإسكندرية موسم 1996، مشددا أنه لعب الدور الثاني بعد عودة من تركيا وسجل 12 هدفا.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "أن الفرنسي كارتيرون بيده افادة الفريق أكثر من ذلك لاسيما أن الفريق أصبح به تجانس فكري، واللاعبين أصبحوا يفهموا بعضهم البعض ، وأطالبه بتطوير أداء اللاعبين، مثلا أرغب في مشاهدة فرجاني ساسي في مركز رقم 10 "صانع الألعاب"، ومحمد عبد الغني في مركز الدفندر لأنه من الصعب مراوغته ويجيد قطع الكرة، وبذلك سنضمن وجود كتلة في وسط الملعب.

انتقد أحمد ياسر لاعب المصري، موجها رسالة له: "عندما تقارن بين اللاعبين قارن بشكل صحيح وقيم مراكز اللاعبين، ومن المفترض المقارنة بين اللاعبين كلا حسب دوره، وحسب مركزه داخل الملعب، موضحا أن محمد أبو جبل أهم لاعب في صفوف الفريق البيض، لأن الحارس يعطيك ثقة غير عادية، وبعد ذلك محمود الونش هو ركيزة الدفاع، وكذلك طارق حامد، أما بالنسبة لساسي فلديه رؤية ولكن أتمنى تواجده بشكل مكثف في نصف ملعب المنافس، كما أنه لا يهدر الكرة سهولة ويجيد الاستلام والتسلم، وشدد على أن يوسف أوباما لاعب محوري أما فيما يخص مصطفى محمد فيرى أنه مستقبل الهجوم في مصر.