شكرا لقرائتكم محمد بسام: لاعبو الدوري يحتاجون شهرا للعودة والجيش خيره عليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد بسام ،حارس مرمى طلائع الجيش، انه ينتظم في التدريبات من منزله تحت اشراف الجاهز الفني للطلائع .

وأضاف بسام لبرنامج ملعب On time sport ، في حديثه للاعلامى سيف زاهر، أن لاعبو الدوري يحتاجون شهرا كاملا للعودة للياقتهم البدنية، مضيفا شهر تقريبا للتاهيل واعداد بدني فترة اعداد لاسئتناف الدوري

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وتابع حارس الجيش احنا فى تدريبات في البيت ومفيش راحة سلبية على قدر المتاح والامكانيات ، لان الفترة الحالية أكبر فترة خدنا فيها إجازة في حياتنا كلها.

وأكد بسام أن فريق طلائع الجيش صاحب الفضل عليه قائلا الجيش خيره عليا ولن أرحل إلا من خلال ليستفيد ماديا