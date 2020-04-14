شكرا لقرائتكم عفت نصار: كنت أول لاعب مصري يحترف في السعودية والإمارات وفرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عفت نصار نجم الزمالك السابق عن بدايته مع الفريق الأبيض، موضحا أنه من حي بولاق وانضم في الابتدائية للزمالك وكان يلعب في منتخب المدارس وتوجنا بالبطولة، وبعدها المدرس أخذني إلى اختبارات الزمالك، ورفضوني في بداية الأمر بسبب صغر سني حيث كنت أقل من 9 سنوات، ولكنهم وافقوا على خوض التدريبات مع فريق تحت 12 سنة، وكنا نحصل على وجبات لأنهم يهتمون بصحة اللاعبين الصغار.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: " تم تصعيدي للفريق الأول بالصدفة البحتة وسجلت في احدى المباريات 3 أهداف ، ميرا إلى أنه خاض أول مباراة مع الزمالك عام 1986 وتم قيده في القائمة ولكنه لم يكن يشارك أساسيا، ولكن حسبت له كبطولة مع الفريق الأبيض، قبل أن يرحل عن ميت عقبة عام 1996.

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أوضح أنه وصله عرض احتراف من لوزان السويسري مقابل 100 ألف دولار، ولكنه لم يحقق مكاسب من الكرة، حيث أنه لم يتقاضى أكثر من 80 ألف جنيه رغم حصد 14 بطلة مع الفريق الأبض، موضحا أن كان أول لاعب مصري يحترف في السعودية من بوابة نادي الرائد وحصلت معه على أفضل لاعب محترف، وكذلك أول لاعب مصري يحترف في الامارات وفرنسا.

شدد على أن قطاعات الناشئين لم تعد تهتم إلا بجزئية القوة الجسمانية للاعب دون الموهبة والمهارة ، مشيرا إلى أنه ساهم في تحقيق بطولة الكأس الوحيدة في تاريخ المصري بعدما سجل هدفين في المباراة النهائية، كاشفا أنه ينتمي للمصري بعد الزمالك وجماهيره متشابهة في تشجيعها مع جماهير الأهلي والزمالك.