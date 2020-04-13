عماد متعب: مانويل جوزيه طردني من التدريبات في بدايتي مع الأهلي

أكد عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن بدايته مع مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، كانت متوترة للغاية.

وقال متعب في تصريحات لإذاعة نجوم إف إم "لقد كانت علاقتي مع مانويل جوزيه في البداية متوترة للغاية، ففي أول تدريب لي مع الفريق

الأول قام بطردي من الملعب وطالبني بالجري والتدريب منفرداً".

وواصل "علمت إنه طردني بسبب عدم إرتداء الشراب والشنكار، ولك أكن أعلم حينها إنه يهتم بذلك، ولكني نفذت ما طلبه مني بالنهاية وتدربت منفرداً".

وأشار "خلال أول مباراة لي مع جوزيه قمت بالمراوغة وسددت كرة عادية، وبعد اللقاء اجتمع معي واخبرني إننا نلعب كرة جماعية، وإن اردت مواصلة اللعب الفردي فيجب أن ألعب الجولف".

وأختتم "جوزيه لم يكن يقوم بالتفرقة بين اللاعب الصغير أو الكبير، وكان يتعامل مع الناشيء بحزم لكي يعتاد على الإنضباط حينما يصبح لاعب كبير، وهذا أحد أساب نجاح جوزيه مع الأهلي".