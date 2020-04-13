عماد متعب: هذا المدرب تنبأ بتألقي في الأهلي

كشف عماد متعب مهاجم منتخب مصر والأهلي السابق، عن المدرب الذي تنبأ بتألقه مع الفريق الأحمر، حينما كان لاعب في صفوف الناشئين.
وقال متعب في تصريحات إذاعية عبرنجوم إف إم "حينما كنت لاعب في الناشئين وعمري 16 عاما، شاهدني حسام البدري عندما كان يقود تدريبات الناشئين".
وأردف "البدري هو من تنبأ بتألقي وإنني سيكون لي شان كبير مع الأهلي في المستقبل، فهو من كان يدربني وفي حفلة لقطاع الناشئين، اصطحبني إلى صالح سليم وتحدث أمام الجميع قائلا إن عماد متعب سيصبح مهاجم كبير".
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