نجم مانشستر سيتي: محمد صلاح لم يستحق جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

أثار النجم البرنغالي برناردو سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي جدلاً واسعاً بعد أن انتقد طريقة منح الجوائز الفردية للاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سيلفا في تصريحاته لموقع "بليتشر ريبورت" أن الكثير من العوامل البعيدة عن كرة القدم، تؤثر علي حصول اللاعبين علي

الجوائز الفردية وفي مقدمتها الأندية التي تمتلك سيطرة أكبر علي وسائل الإعلام.

وقال النجم البرتغالي: "في المواسم الاخيرة انحصر الصراع علي لقب البريمييرليج بيننا وبين ليفربول، لقد حصدنا اللقب موسم 2017-2018 بفارق 30 نقطة

عنهم وقدم كيفين دي بروين موسماً لا يصدق الا أنهم منحوا الجائزة لمحمد صلاح".

واضاف: " هذا الموسم يقدم دي بروين موسماً رائعاً لكنهم قد يمنحون لاعباً آخر من ليفربول جائزة أفضل لاعب".

واختتم سيلفا: "في البرتغال إذا لعبت في صفوف بنفيكا، فلديك فرصة أكبر للفوز بجائزة فردية، مقارنة بفرصتك حال اللعب مع أحد فرق الوسط هناك".