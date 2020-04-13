مانشستر سيتي واليونايتد ينضمان لصراع التعاقد مع مدافع لايبزيج الألماني

بات المدافع الفرسي الشاب دايوت اوباميكانو لاعب ريدبول لايبزيج الألماني محوراً لإهتمامات العديد من الاندية الكبري في اوروبا، بعد ان أكدت عدة تقارير رغبة عملاقي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد معه

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد قد انضما لصراع التعاقد مع اوباميكانو، كما يحظي اللاعب باهتمام من بايرن ميونيخ الألماني.

وكشفت "سكاي سبورتس" ان اوباميكانو البالغ من العمر 21 عاماً

فقط والذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع، يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 100 مليون يورو، تنخفض في نهاية الموسم الحالي ال 80 مليون يورو، الا أن ادارة النادي قد توافق علي تخفيض مطالبها المالية لتسهيل رحيل المدافع الفرنسي.