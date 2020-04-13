برشلونة يتراجع عن التجديد لسيميدو

قرر نادي برشلونة الإسباني التراجع عن قراره السابق بتجديد عقد الظهير البرتغالي، نيلسون سيميدو.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة برشلونة بدأت تفكر في التراجع عن فكرة تجديد عقدسيميدو، بعد أن ظهر اللاعب بمستوى متراجع هذا الموسم، قبل توقف النشاط الرياضي
وأوضحت ان برشلونة في بداية الموسم كان يرغبفي تجديد عقد سيميدو، وقدم عرض لإستمراره لثلاثة مواسم، إلا أن المفاوضات لم تسر بشكل جيد.
وتابعت "برشلونة يسعى لإيجاد بديل لسيميدو، وتعد إستعادة إيمرسون المعار إلى ريال بيتيس، بمثابة حل للفريق الكتالوني لإيجاد بديل للظهير الأيمن".
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