جودين يقترب من الرحيل عن إنترميلان.. ومانشستر يونايتد يراقب الموقف

اقترب المدافع الأورجوياني المخضرم دييجو جودين من الرحيل عن صفوف فريق انترميلان الإيطالي، بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن جودين تلقي اتصالات من عدة أندية

بالدوري الإنجليزي الممتاز، مع اقتراب رحيله عن النيراتزوري، في ظل ابتعاده عن تشكيل الفريق الأساسي.

ويفضل انطونيو كونتي المدير الفني للفريق،

الدفع باليساندرو باستوني المدافع الإيطالي الشاب بدلا من جودين المنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد هو الفريق الأوفر حظاً في حسم صفقة جودين، إلا أنه سيواجه منافسة قوية من توتنهام هوتسبير.