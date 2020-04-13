أوباميانج مهاجم أرسنال يعود لدائرة اهتمامات ريال مدريد

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني، امكانية التعاقد مع الدولي الجابوني بيير امريك اوباميانج مهاجم فريق ارسنال الانجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وقالت صحيفة "صن" الانجليزية، أن ريال مدريد يفكر جدياً في ضم اوباميانج واستغلاً تبقي عام واحد علي نهاية عقده مع ناديه اللندني، مايعني امكانية رحيله دون مقابل بحلول يناير المقبل. عقده مع ناديه اللندني، مايعني امكانية رحيله دون مقابل بحلول يناير المقبل. ويسعي الفرنسي زين الدين زيدان لتدعيم خط هجوم الميرينجي بمهاجم جديد، في ظل الاداء الباهت الذي قدمه الوافد الجديد الصربي لوكا يوفيتش هذا الموسم، وتراجع معدلات التهديف لدي الفرنسي كريم بنزيما، وهو ماقد يدفع الريال لحسم الصفقة. الصربي لوكا يوفيتش هذا الموسم، وتراجع معدلات التهديف لدي الفرنسي كريم بنزيما، وهو ماقد يدفع الريال لحسم الصفقة. وتواجه ادارة الجانرز صعوبة بالغة في اقناع اللاعب بتجديد عقده، في ظل الأهتمام الكبير الذي يحظي به من عدة اندية قوية في اوروبا وفي مقدمتها مانشستر يونايتد وتشيلسي الانجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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