جماهير يوفنتوس حول العالم تدعم إيطاليا في مواجهة أزمة كورونا

احتشد رابطة جماهير ومشجعي نادي يوفنتوس من جميع أنحاء العالم ، لتقديم رسائل دعم معنوي لمساندة إيطاليا في ظل الأزمة الراهنة التي تشهدها بسبب انتشار فيروس كورونا. ونشر الجساب الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل ، فيديو وصور قدمها جماهير البيانكونيري تحت عنوان "تفصلنا المسافات لكن يجمعنا قلب واحد، جماهير يوفنتوس حول العالم تحتشد لدعم إيطاليا". يجمعنا قلب واحد، جماهير يوفنتوس حول العالم تحتشد لدعم إيطاليا". يذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد علق النشاط الكروي في البلاد في الفترة الماضية حتي إشعار أخر بسبب أمة كورونا التي هددت البلاد. تفصلنا المسافات لكن يجمعنا قلب واحد.. رابطة جماهير يوفنتوس حول العالم🌍تحتشد لإظهار الدعم لإيطاليا 🇮🇹



انضموا : https://t.co/CNZA7RnLAepic.twitter.com/phgIGkBrPL — JuventusFC (@Juventusfcar) April 13, 2020

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