بالوتيلي يقترب من الدوري التركي

اقترب ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا الإيطالي، من الانتقال إلى الدوري التركي، بعد أن بات محط أنظار أحد الأندية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت تقارير صحفية إيطالية أن جالطة سراي التركي يسعى لضم بالوتيلي خلالا الفترة المقبلة، لتعويض الرحيل المحتمل للكولومبي راداميل فالكاو نهاية الموسم.
واوضحت التقارير أن بالوتيلي يرغب في الرحيلعن صفوف بريشيا، في حين يستعد جالطة سراي للتعاقد مع اللاعب لمدة موسمين قابلة للتجديد.
جدير بالذكر أن بالوتيلي لعب للعديد من الأندية خلال مسيرته، حيث لعب لمانشستر سيتي، انتر ميلان، ميلان ليفربول، نيس ومارسيليا.
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