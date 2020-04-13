برشلونة ينهي الجدل حول مستقبل عثمان ديمبلي

استقرت ادارة نادي برشلونة الإسباني علي استمرار الفرنسي عثمان ديمبلي ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، رغم الاصابة القوية التي تعرض لها في يناير الماضي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة كان

يسعي لبيع ديمبلي بنهاية الموسم الحالي، الا أنه لم يتلقي العروض المناسبة خاصة في ظل الإصابة الحالية.

وجاءت أزمة فيروس كورونا لتسبب تراجعاً كبيراً في

أسعار اللاعبين خلال سوق الانتقالات المقبلة، وهو مادفع النادي الكتالوني للابقاء علي ديمبلي للموسم المقبل علي أقل تقدير.

وتصل القيمة السوقية لعثمان ديمبلي الي 60 مليون يورو، وهو المقابل الذي يبدو تعجيزياً بالنسبة للكثير من الاندية خاصة في ظل الازمة الإقتاصدية الحالية.