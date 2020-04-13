جيلبرتو سيلفا: آرسنال أهدر “النني” أكثر شبيه للأسطورة باتريك فييرا

قال لاعب خط وسط المنتخب البرازيلي السابق “جيلبرتو سيلفا” إن لاعب نادي آرسنال المنبوذ “محمد النني” يستحق فرصة أخرى في النادي اللندني، وهو أكثر من يشبه الأسطورة “باتريك فييرا”.

وكافح الفرعون المصري لكسب مركز بالفريق الأول منذ انتقاله إلى ملعب الإمارات، مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني من بازل في 2016/ وانضم إلى نادي بشيكتاش التركي على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

ومع ذلك، أصر شريك فييرا في جيل الجانرز التاريخي، على أن النني كان لاعب الوسط الوحيد في النادي الذي كان مشابهًا للقائد السابق فييرا، وقد تم إهدار فرصة استغلال إمكانياته.

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وقال سيلفا لفرانس فوتبول “في السنوات القليلة الماضية، كان الوضع صعبًا في آرسنال، لديهم لاعبين متشابهين للغاية في خط الوسط، مع طريقة لعب تشبه بعضهم البعض، وليس حقًا هناك من يشبه باتريك فييرا، أو حتى يشبهني”.

ثم أضاف “الشخص الوحيد الذي يشبهنا، كان يمكن أن يكون محمد النني، لكنه لم يلعب، الفريق لا يمتلك تلك النوعية القادرة على تغطية المركز الدفاعي في وسط الملعب”.

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