جالياني: أكثر شيء ندمت عليه هو عدم التوقيع مع كريستيانو رونالدو في ميلان

اعترف المدير الرياضي السابق لنادي “ميلان” أدريانو جالياني أن أكثر شيء ندم عليه في مسيرته الممتدة مع الروسونيري هو عدم التوقيع مع الثنائي “كريستيانو رونالدو وديل بييرو”.

وقضى جالياني 31 عامًا كمدير لميلان، واستطاع قيادة النادي لخمس بطولات دوري أبطال أوروبا، بتمويل من رئيس وزراء إيطاليا الأسبق جيوفاني بيرلسكوني، الذي كان شاهدًا على أكثر من جيل “ذهبي” لفريق مدينة التسوق العالمية.

وصرح جالياني مؤخرًا بشأن أكثر شيء ندم عليه في مسيرة الثلاث عقود، وقال “حاولنا في ميلان أن نأخذ ديل بييرو قبل أن يذهب إلى يوفنتوس، وهو أحد اللاعبين اللذين يؤسفني عدم التوقيع معه، أنا أحبه وندمت كثيرًا على عدم التعاقد معه”.

وكشف عن التفاصيل قائلاً “عرض علينا بادوفا ديل بييرو، لكنهم طلبوا خمسة مليون ليرة، وهو مبلغ كبير جدًا لهذا الشاب الصغير، ولم نكن مقتنعين بنسبة 100٪ بدفعه”.

وانتقل للحديث عن الدون “الشيء نفسه ينطبق على كريستيانو رونالدو، كان عمره 16 عامًا وطلب سبورتينج مقابله مبلغًا قميته 16 أو 17 مليون دولار، وهو مبلغ كبير للغاية، ولكن بالتأكيد لو كنا نعلم أنه سيصبح كريستيانو لدفعناه على الفور”.