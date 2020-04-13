أفادت تقارير صحفية مصرية، أن نادي “بيراميدز” قرر الدخول في مفاوضات مع نادي “إنبي” بشأن التعاقد مع المدافع “أسامة جلال” في الميركاتو الصيفي المُقبل.

ويعد “أسامة جلال” احد أبرز المدافعين في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وكان من العناصر الأساسية في تشكيلة منتخب مصر الأولمبي الفترة الماضية، حيث تألق بشكل لافت في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي توج بها الفراعنة.

وقال مصدر مُقرب من “أسامة جلال” لإحدى الصحف المصرية، ان المدافع الشاب تلقى اتصالات من مسؤولي نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل الحصول على خدماته بنهاية الموسم الجاري، وذكر ان اللاعب رحب بعرض بيراميدز، لكنه أكد أنه لن يدخل في مفاوضات مع أي فريق إلا بموافقة مجلس إدارة إنبي.

الأهلي يُصارع بيراميدز في سباق التعاقد مع أسامة جلال

ولكن من المتوقع ان يواجه “بيراميدز” صعوبة كبيرة في التعاقد مع أسامة جلال، حيث يعتبر المدافع الشاب على رأس قائمة تعاقدات النادي الأهلي منذ فترة الميركاتو الشتوي الماضي، من أجل تدعيم مركز خط الدفاع خلال الموسم المُقبل.

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وكشف مصدر مُقرب من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، ان إدارة الفريق رصدت مبلغ 20 مليون جنيه مصري من أجل إقناع إنبي بالتخلي عن أسامة جلال في الميركاتو الصيفي المُقبل.

ومن المقرر أن تدخل إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع إنبي في الفترة القادمة، بسبب فشل مفاوضات التعاقد مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش البيون الإنجليزي من جهة، ومن جهة أخرى الحصول على توقيع اللاعب قبل تحرك بيراميدز بشكل رسمي.

وانتشرت شائعات في الفترة الماضية تشير إلى ان أسامة جلال قد وقع بالفعل على عقود إنتقاله إلى النادي الأهلي، ولكن “عبد الناصر محمد”، مدير الكرة بنادي إنبي نفى تمامًا هذه الأخبار، قائلاً: “أسامة جلال يرتبط بعقد مع نادي إنبي، ولا يستطيع التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية”.